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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила реактивными дронами по большому городу — есть попадание и пожар

Армия РФ атаковала Сумы несколькими реактивными БПЛА. Попадание произошло на гражданском предприятии, двое пострадавших.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия ударила реактивными дронами по большому городу — есть попадание и пожар

Под удар попало гражданское предприятие

Днем 1 сентября российские войска атаковали Сумы несколькими реактивными беспилотниками. Под удар попало гражданское предприятие в Заречном районе города. В результате попадания на территории объекта возник пожар.

Об атаке сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

По его словам, удар был нанесен около 16:00 несколькими реактивными БПЛА.

«Сегодня, около 16:00, россия нанесла удар несколькими реактивными БПЛА по одному из гражданских предприятий в Заречном районе Сум. В результате попадания произошло возгорание на территории предприятия», — сообщил Кобзарь.

Предварительно известно о двух пострадавших. Информация о характере их травм и состоянии здоровья уточняется.

На месте атаки работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты устанавливают все последствия российского удара и масштабы повреждений.

Напомним, на днях Россия сбросила на Сумы 8 КАБов. Спасатели извлекали людей из-под завалов.

Также Киев снова оказался под ударом российских реактивных БПЛА. Между тем, в Кремле сделали новое заявление об ударах по столице.

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