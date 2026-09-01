Россия ударила реактивными дронами по большому городу — есть попадание и пожар

Под удар попало гражданское предприятие

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Днем 1 сентября российские войска атаковали Сумы несколькими реактивными беспилотниками. Под удар попало гражданское предприятие в Заречном районе города. В результате попадания на территории объекта возник пожар.

Об атаке сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

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По его словам, удар был нанесен около 16:00 несколькими реактивными БПЛА.

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«Сегодня, около 16:00, россия нанесла удар несколькими реактивными БПЛА по одному из гражданских предприятий в Заречном районе Сум. В результате попадания произошло возгорание на территории предприятия», — сообщил Кобзарь.

Предварительно известно о двух пострадавших. Информация о характере их травм и состоянии здоровья уточняется.

На месте атаки работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты устанавливают все последствия российского удара и масштабы повреждений.

Напомним, на днях Россия сбросила на Сумы 8 КАБов. Спасатели извлекали людей из-под завалов.

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Также Киев снова оказался под ударом российских реактивных БПЛА. Между тем, в Кремле сделали новое заявление об ударах по столице.

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