- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила реактивными дронами по большому городу — есть попадание и пожар
Армия РФ атаковала Сумы несколькими реактивными БПЛА. Попадание произошло на гражданском предприятии, двое пострадавших.
Днем 1 сентября российские войска атаковали Сумы несколькими реактивными беспилотниками. Под удар попало гражданское предприятие в Заречном районе города. В результате попадания на территории объекта возник пожар.
Об атаке сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.
По его словам, удар был нанесен около 16:00 несколькими реактивными БПЛА.
«Сегодня, около 16:00, россия нанесла удар несколькими реактивными БПЛА по одному из гражданских предприятий в Заречном районе Сум. В результате попадания произошло возгорание на территории предприятия», — сообщил Кобзарь.
Предварительно известно о двух пострадавших. Информация о характере их травм и состоянии здоровья уточняется.
На месте атаки работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты устанавливают все последствия российского удара и масштабы повреждений.
Напомним, на днях Россия сбросила на Сумы 8 КАБов. Спасатели извлекали людей из-под завалов.
Также Киев снова оказался под ударом российских реактивных БПЛА. Между тем, в Кремле сделали новое заявление об ударах по столице.