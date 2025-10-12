Россия ударила "Шахедами" по Чугуеву на Харьковщине: первые детали

В городе было неспокойно / © Associated Press

Армия РФ атаковала город Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Ударом повредило учебное заведение и жилой дом.

Об этом сообщила городская глава Чугуева Галина Минаева.

«Меньше часа назад российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку», — написала она.

По словам Минаевой, известно об одной пострадавшей женщине — у нее острая реакция на стресс.

Напомним, в ночь на 12 октября в Чугуевской громаде на Харьковщине раздались взрывы. Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.