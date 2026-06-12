Россия ударила «Шахедами» по железной дороге: атакованы вокзалы и станции, есть жертва

Железная дорога. / © Укрзализныця

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Войска РФ ночью против 12 июня снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области. Погиблая работница «УЗ».

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

«Убийственные вражеские удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области продолжались этой ночью. Враг направил „Шахеды“ на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции», — подчеркнул он.

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В результате российских ударов погибла оператор одной из станций. По словам Перцовского, она направлялась к мобильному укрытию, установленному на станции. Впрочем, не успела.

Кроме того, травмирована дежурная по станции. По данным медиков, угрозы жизни нет.

Напомним, накануне, 11 июня, Россия атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области. По предварительным данным, объект атаковали реактивные «Шахеды». Один работник железной дороги погиб, четверо получили ранения.

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