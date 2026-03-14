Россия ударила сотнями дронов и ракет: Зеленский назвал главную цель атаки

В ночь на 14 марта российская армия нанесла массированный удар по нескольким регионам Украины, применив сотни беспилотников и десятки ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ликвидация последствий удара продолжается в Киевской области, а также в Сумской, Харьковской, Днепровской и Николаевской областях. К работам привлечены все необходимые службы.

Президент отметил, что главной целью российских сил была энергетическая инфраструктура Киевского региона. В то же время зафиксировано попадание в жилые дома, школы и гражданские предприятия.

По состоянию на утро известно о четырех погибших. Кроме того, есть много раненых, и люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

По предварительным данным, во время атаки российские войска использовали около 430 дронов различных типов и 68 ракет, в том числе 13 баллистических. Украинская противовоздушная оборона сбила 58 ракет.

Зеленский отметил, что каждая такая ночь российских ударов подтверждает насущную потребность Украины в системах противовоздушной обороны и ракетах к ним. По его словам, все договоренности по поставкам вооружения должны реализовываться максимально быстро.

«Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно сознательно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно, а именно: нам в Европе нужно развить такие производства ракет для ПВО — и особенно против баллистики — и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизнь, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую надежность защиты. Спасибо всем, кто помогает!», — отметил президент.

Напомним, в ночь на 14 марта российские войска совершили массированную атаку на Киев и Киевскую область с применением ракет и дронов. В регионе погибли четыре человека.

Сначала враг атаковал ударными беспилотниками, а ближе к утру применил гиперзвуковые и баллистические ракеты. Под удар также попала украинская железнодорожная инфраструктура.