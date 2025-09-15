- Дата публикации
Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска: появились фото последствий атаки
Российские войска нанесли удар по центральной части города Краматорска с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК. Пока что известно о девяти раненых.
В ночь на 15 сентября Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.
«В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города», — говорится в сообщении.
По состоянию на данный момент, по словам Гончаренко, известно о девяти раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Все службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий.
Напомним, армия РФ приближается к важному городу в Донецкой области. Россияне продвигались и к западу вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка.