Украина
446
1 мин

Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска: появились фото последствий атаки

Российские войска нанесли удар по центральной части города Краматорска с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК. Пока что известно о девяти раненых.

Светлана Несчетная
Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорскому. / © Сайт Краматорского горсовета

В ночь на 15 сентября Россия ударила тремя бомбами по центру Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.

«В 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города», — говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент, по словам Гончаренко, известно о девяти раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Ликвидация последствий вражеского удара по Краматорску / © Сайт Краматорского горсовета

Все службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий.

Напомним, армия РФ приближается к важному городу в Донецкой области. Россияне продвигались и к западу вдоль дороги Т0516 Торецк-Константиновка.

446
