Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу: есть погибший и раненые

Ночью Россия ударила по Никопольскому району и Кривому Рогу на Днепропетровщине.
В ночь на 5 декабря российская армия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Они попали в промышленное предприятие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
В результате погиб один человек. Его тело достали из-под завалов. Еще три человека получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, ночью армия РФ обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада. Никто не пострадал. Масштабы разрушений выясняются.
Напомним, после полуночи в понедельник, 5 декабря, в Кривом Роге раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Он призвал не снимать и не выкладывать в сети последствия ударов.
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