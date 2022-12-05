Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу: есть погибший и раненые

Ночью Россия ударила по Никопольскому району и Кривому Рогу на Днепропетровщине.

В ночь на 5 декабря российская армия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Они попали в промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В результате погиб один человек. Его тело достали из-под завалов. Еще три человека получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Кроме того, ночью армия РФ обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада. Никто не пострадал. Масштабы разрушений выясняются.

Напомним, после полуночи в понедельник, 5 декабря, в Кривом Роге раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Он призвал не снимать и не выкладывать в сети последствия ударов.

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