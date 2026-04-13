Россия ударила вблизи одного из крупных областных центров: какие последствия

Российские войска атаковали Днепровский район.

Столб дыма

Дополнено новыми материалами

Армия РФ в понедельник, 13 апреля, обстреляла Днепровский район. Есть раненый человек и разрушение.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

«Повреждена инфраструктура. Загорелся пожар», — пишет он.

Информация о погибших и раненых уточняется.

По обновленной информации, россияне ударили по Днепру. Есть потерпевшая.

«Пострадала 63-летняя женщина. Медики оказывают необходимую помощь», — констатировал чиновник .

Ранее говорилось, что в Днепре российский дрон-камикадзе «Шахед» попал в учебное заведение, ранив директора и преподавателя. Они получили обломочные ранения и тяжелые ожоги. Во время атаки дрон залетел в помещение училища, вызвал взрыв и пожар, а людей засыпало обломками стен. Несмотря на травмы, педагоги пытались самостоятельно тушить огонь и спасать здание, подвергшееся критическим разрушениям. Сейчас они в реанимации — состояние стабилизировано, однако лечение, по оценкам медиков, будет продолжительным.

