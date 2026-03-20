Россия ударила возле большого областного центра: погибла женщина, ранен ребенок (видео)

Удар по Запорожью / © ТСН.ua

Реклама

Российская армия ночью нанесла по меньшей мере два удара по Запорожскому району . Под обстрелы попали жилые кварталы — в результате атаки разрушены частные дома.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров , погибла 30-летняя женщина. Ранения получили 48-летний мужчина и 10-летний мальчик. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Реклама

Российские атаки по гражданской инфраструктуре региона продолжаются, что в очередной раз приводит к жертвам среди мирного населения.

