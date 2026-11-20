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Россия ударила у многоэтажки в большом городе: среди пострадавших — ребенок (фото)
Российские войска снова атаковали Запорожье. На этот раз удар пришелся вблизи многоэтажки в Космическом районе города.
Российские войска нанесли удар вблизи многоэтажки в Космическом районе Запорожья. В результате атаки есть пострадавшие, среди них — ребенок.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
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«Россияне нанесли удар рядом с многоэтажкой в Космическом районе города. Информация о раненых уточняется», — написал Михаил Семикин.
Позже он сообщил, что в результате атаки ранения получили две женщины.
«К счастью, травмы не тяжелые. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.
По последним данным, общее количество раненых в результате российских атак по Запорожье выросло до 10 человек. Среди пострадавших есть ребенок.
По словам Семикина, в результате обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин. На местах работают все ответственные службы.
Напомним, 17 ноября российские войска совершили массированную атаку на Запорожье. Под ударом оказались промышленные объекты сразу в трех районах города. В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.