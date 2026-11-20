Атака на Запорожье 20 ноября / © Запорожская ОВА

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Российские войска нанесли удар вблизи многоэтажки в Космическом районе Запорожья. В результате атаки есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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Удар по Запорожью 20 ноября: что известно о последствиях атаки

«Россияне нанесли удар рядом с многоэтажкой в Космическом районе города. Информация о раненых уточняется», — написал Михаил Семикин.

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Позже он сообщил, что в результате атаки ранения получили две женщины.

«К счастью, травмы не тяжелые. Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил чиновник.

По последним данным, общее количество раненых в результате российских атак по Запорожье выросло до 10 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

По словам Семикина, в результате обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин. На местах работают все ответственные службы.

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© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Напомним, 17 ноября российские войска совершили массированную атаку на Запорожье. Под ударом оказались промышленные объекты сразу в трех районах города. В результате обстрела погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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