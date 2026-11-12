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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила по области на западе страны: целый город и несколько районов без света — все детали

Ночная атака оставила без света часть Ровенщины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Ночью против 12 ноября российская армия атаковала Ровенскую область . Под прицелом находились энергетическая инфраструктура и жилищный сектор.

Что известно об обстрелах региона на мероприятии - читайте на ТСН.ua.

Глава областной военной администрации Александр Коваль сообщил , что обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем, есть прилеты.

«Тяжелая ночь. Враг атаковал энергетику и жилищный сектор», — подчеркнул чиновник.

В результате атаки возникли отключения света в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов. В частности, без электричества остался город Костополь. По словам Коваля, объекты критической инфраструктуры будут работать от генераторов.

Напомним, накануне утром Россия также атаковала Ровенщину. Вчера под атакой оказалась Костопольская территориальная община в Ровенском районе – были повреждены частные жилые дома.

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