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Россия ударила по области на западе страны: целый город и несколько районов без света — все детали
Ночная атака оставила без света часть Ровенщины.
Ночью против 12 ноября российская армия атаковала Ровенскую область . Под прицелом находились энергетическая инфраструктура и жилищный сектор.
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Глава областной военной администрации Александр Коваль сообщил , что обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем, есть прилеты.
«Тяжелая ночь. Враг атаковал энергетику и жилищный сектор», — подчеркнул чиновник.
В результате атаки возникли отключения света в населенных пунктах Ровенского и Сарненского районов. В частности, без электричества остался город Костополь. По словам Коваля, объекты критической инфраструктуры будут работать от генераторов.
Напомним, накануне утром Россия также атаковала Ровенщину. Вчера под атакой оказалась Костопольская территориальная община в Ровенском районе – были повреждены частные жилые дома.