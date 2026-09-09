Россия прицельно ударила по ТРЦ большого города: есть погибшие, здание горит (видео)

Взрыв (иллюстративное фото)

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Россия ударила беспилотником в торгово-развлекательный центр в Сумах сегодня вечером, 9 сентября. Из-за удара здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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Россия атаковала Сумы 9 сентября — что известно

По словам главы ОВА, российский беспилотник прицельно попал в торгово-развлекательный центр. Подтверждена гибель 3 человек, однако количество жертв может возрасти. Также есть 2 раненых, данные по которым уточняются.

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В результате удара повреждено здание ТРЦ и припаркованные автомобили, вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы, продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий.

«Есть угроза повторных ударов. Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах», — отметил Олег Григоров.

Атака РФ на Суми 9 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Суми 9 вересня / © соцмережі

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Напомним, в Сумской области после российской атаки на пригородный поезд скончались две женщины в возрасте 60 и 79 лет. Они получили тяжелые ранения.

Ранее армия РФ атаковала Сумы несколькими реактивными БПЛА. Попадание произошло на гражданском предприятии, было двое пострадавших.

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Также Киевщина 9 сентября подверглась массированной атаке дронов, в результате чего зафиксированы разрушения и пожары в шести районах. В частности, в Белой Церкви спасатели тушили огонь на пищевом предприятии.

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