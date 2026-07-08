Россия уготовила по Украине ракетами Х-31П и "Искандерами", есть попадания: атака продолжается

Воздушная тревога / © tsn.ua

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В ночь на 8 июля российская армия совершила массированную воздушную атаку по Украине, применив баллистические и противорадиолокационные ракеты, а также 169 ударных беспилотников разных типов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

По данным военных, с 18:00 7 июля оккупанты выпустили две противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря, пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из временно оккупированного Крыма и Брянской области РФ, а также 169 ударных БПИ типа "Берла" и "Шаэд" беспилотников-имитаторов «Пародия». Запуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерового, временно оккупированного Донецка, а также Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

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К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона обезвредила 139 вражеских беспилотников разных типов на севере, востоке и юге страны.

В то же время, зафиксировано попадание пяти баллистических ракет в четырех локациях, а также 20 ударных беспилотников — в 11 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей рухнули в семи местах. Две противорадиолокационные ракеты Х-31П целей не достигли.

В воздушных силах отметили, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских беспилотников. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Ранее мы писали о том, что в ночь на 8 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Наибольшие разрушения получил Святошинский район. Там загорелись пожары в административном здании и складских помещениях. Также произошел пожар в гаражном кооперативе, спасатели уже ликвидированы. В результате атаки повреждено административное здание и трамваи. В Деснянском районе из-за обстрелов загорелись складские помещения. По данным ГСЧС, пострадали два человека, один из них госпитализирован. Пожары на других локациях уже локализованы. На местах продолжают работать спасатели и экстренные службы.

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