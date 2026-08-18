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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ударила просто по жилым домам: много жертв, среди них — 9-летний ребенок (фото)

Из-за российской атаки в Изюме на Харьковщине есть пострадавшие. Им оказали медицинскую помощь.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Харьковщину

Атака на Харьковщину / © Олег Синєгубов

Россия атаковала Изюм в Харьковской области. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома. Много раненых, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, из-за российской атаки пострадали пять человек, среди которых 9-летний мальчик. Всем оказывается медицинская помощь.

Также в городе повреждены пять частных домов.

Профильные службы устраняют последствия атаки.

На опубликованных фото видны огромные кратеры, образовавшиеся из-за падения боеприпасов. А вокруг них повреждены дома: выбиты окна, разбита верхняя кровля, а некое жилище частично разрушено.

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 18 августа Россия атаковала Харьков. Российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. Мэр города Терехов уточнил, что находится в Индустриальном районе города.

Также под ударом врага было Запорожье. Под прицелом очутился частный сектор города. В результате российской атаки повреждены жилые дома в частном секторе.

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