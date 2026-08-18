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- Украина
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Россия ударила просто по жилым домам: много жертв, среди них — 9-летний ребенок (фото)
Из-за российской атаки в Изюме на Харьковщине есть пострадавшие. Им оказали медицинскую помощь.
Россия атаковала Изюм в Харьковской области. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома. Много раненых, среди которых ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, из-за российской атаки пострадали пять человек, среди которых 9-летний мальчик. Всем оказывается медицинская помощь.
Также в городе повреждены пять частных домов.
Профильные службы устраняют последствия атаки.
На опубликованных фото видны огромные кратеры, образовавшиеся из-за падения боеприпасов. А вокруг них повреждены дома: выбиты окна, разбита верхняя кровля, а некое жилище частично разрушено.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 18 августа Россия атаковала Харьков. Российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. Мэр города Терехов уточнил, что находится в Индустриальном районе города.
Также под ударом врага было Запорожье. Под прицелом очутился частный сектор города. В результате российской атаки повреждены жилые дома в частном секторе.