Атака на Харьковщину / © Олег Синєгубов

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Россия атаковала Изюм в Харьковской области. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома. Много раненых, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, из-за российской атаки пострадали пять человек, среди которых 9-летний мальчик. Всем оказывается медицинская помощь.

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Также в городе повреждены пять частных домов.

Профильные службы устраняют последствия атаки.

На опубликованных фото видны огромные кратеры, образовавшиеся из-за падения боеприпасов. А вокруг них повреждены дома: выбиты окна, разбита верхняя кровля, а некое жилище частично разрушено.

© Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 18 августа Россия атаковала Харьков. Российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. Мэр города Терехов уточнил, что находится в Индустриальном районе города.

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Также под ударом врага было Запорожье. Под прицелом очутился частный сектор города. В результате российской атаки повреждены жилые дома в частном секторе.

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