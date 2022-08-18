Россия угрожает полностью остановить Запорожскую АЭС

Россия пригрозила остановить Запорожскую АЭС, если Украина якобы не прекратит обстрелы станции.
В негативной ситуации на Запорожской АЭС россияне могут рассмотреть вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке станции.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС".
"Как вывод из вышеизложенного обращаем Ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Напомним, глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси заявил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую АЭС.
Читайте также:
- Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС: Зеленский анонсировал визит МАГАТЭ на станцию
- Планируется ли размещение миротворческих миссий в Украине: Ермак сообщил
- Почему россияне постоянно обстреливают Запорожскую АЭС: министр обороны рассказал