Россия угрожает полностью остановить Запорожскую АЭС

В негативной ситуации на Запорожской АЭС россияне могут рассмотреть вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке станции.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС".

"Как вывод из вышеизложенного обращаем Ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Напомним, глава Международного агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси заявил о готовности возглавить делегацию на Запорожскую АЭС.

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