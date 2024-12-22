Россия угрожает ударом по Киеву ракетами из Северной Кореи: что говорят в СНБО

ЦПД отмечает, что Россия никогда не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники.

Российские пропагандисты разгоняют в Сети новую волну слухов, что якобы Кремль готовит мощные ракетные удары по украинским колл-центрам (офисам).

Насколько реальна угроза и верить ли заявлениям пропагандистов, объясняет Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Пример российской пропаганды / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

ЦПИ отмечает, что угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения.

"Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", – говорится в сообщении.

ЦПД напоминает украинцам, что важно каждый раз не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и в случае опасности направляться в укрытие.

"Также просим представителей украинских ресурсов, подхвативших эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", – подытожили в ЦПД.

Напомним, что Россия могла получить баллистическую ракету из Северной Кореи Pukguksong-2 с дальностью 1200 км.

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