- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия украла у мира значительную часть года: Зеленский сделал важное заявление по поводу осени
Зеленский говорил с генсеком НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом президент сообщил в своем обращении, поблагодарив Рютте за поддержку, которую Альянс оказывает Украине.
«Мы тесно координируем наши усилия», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Россия «нагло забрала значительную часть этого года» у мира.
В связи с этим Украина и ее партнеры должны приложить максимум усилий этой осенью, чтобы укрепить свои позиции и вернуть утраченное.
«Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции», — сказал он.
Ранее речь шла о заявлении первого замминистра иностранных дел Сергея Кислицы — Украина не получала подтверждения готовности России к проведению встречи президентов Зеленского и Путина.
По его словам, Киеву пока неизвестно о готовности России к проведению такого саммита. Он подчеркнул, что это «противоречит духу разговора между президентом Трампом и Путиным на Аляске».