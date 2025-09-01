Россия украла у мира значительную часть года: Зеленский сделал важное заявление по поводу осени

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом президент сообщил в своем обращении, поблагодарив Рютте за поддержку, которую Альянс оказывает Украине.

«Мы тесно координируем наши усилия», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россия «нагло забрала значительную часть этого года» у мира.

В связи с этим Украина и ее партнеры должны приложить максимум усилий этой осенью, чтобы укрепить свои позиции и вернуть утраченное.

«Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции», — сказал он.

Ранее речь шла о заявлении первого замминистра иностранных дел Сергея Кислицы — Украина не получала подтверждения готовности России к проведению встречи президентов Зеленского и Путина.

По его словам, Киеву пока неизвестно о готовности России к проведению такого саммита. Он подчеркнул, что это «противоречит духу разговора между президентом Трампом и Путиным на Аляске».