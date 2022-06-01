"Россия украла у них родителей и дома": в результате вторжения РФ 139 детей в Украине находятся в розыске

"Россия украла у них родителей и дома": в результате вторжения РФ 139 детей в Украине находятся в розыске

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 1933 ребенка считались пропавшими без вести, из них 1794 ребенка полиция нашла и вернула родным.

До сих пор 139 детей в Украине находятся в розыске.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

"россия украла у украинских детей родителей, дома, детство. россия унесла 243 маленьких жизни. Еще 446 покалечила и ранила. За время этой коварной войны 1933 ребенка считались без вести пропавшими. 1794 из них полиция нашла и вернула родным. Но 139 детей до сих пор в розыск ", – заявил Клименко.

Он добавил, что "каждый украинский ребенок должен знать: взрослые ежедневно борются за их мирное и счастливое детство".

"И мы непременно прогоним это российское нашествие с нашей земли. Ради вас, дети", — отметил глава Нацполиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти до сих пор не имеют точных данных по количеству убитых и депортированных российскими оккупантами детей.

По состоянию на 1 июня известно о 243 украинских ребенка, убитых российскими войсками.

Ранее экс-омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты принудительно вывезли из Украины в Россию более 210 тысяч детей.

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