Россия унесла невинные жизни: Чехия отреагировала на удар по Киеву в новогоднее утро

В результате атаки дронов погибли два человека.
Агрессорка Российская Федерация в новогоднюю ночь избрала насилие, атаковав украинскую столицу Киев беспилотниками.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети Х (Twitter).
По его словам, Прага будет "стоять на стороне украинцев". Также чешский политик подчеркнул, что важно привлечь агрессора к ответственности.
"В Новый год, время мира и надежды, Россия избрала насилие, атаковав Киев и забрав невинные жизни. Итак, вот моя резолюция: чешская дипломатия и дальше будет твердо стоять на стороне украинцев, потому что мир начинается с привлечения к ответственности агрессора.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, "как никто другой в Европе".
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