Россия уничтожает Черное море: экологи предупреждают о необратимых переменах

Черное море

Агрессия России против Украины создает серьезные экологические угрозы Черному морю. Ученые предупреждают: если процесс не остановить, море может превратиться в совершенно другую экосистему.

Об этом рассказал Крым.Реалии.

После аннексии Крыма Россия самовольно построила Керченский мост, что оказало существенное влияние на природные течения и морскую среду. У опор исчезли донные организмы, а шум и свет мешают миграции морских млекопитающих.

По данным NASA, мост влияет даже на сезонные процессы: зимой лед задерживается между опорами, образуя искусственную дамбу, что приводит к удушью рыбы и разрушению берегов. С началом его эксплуатации фиксируют резкий рост смертности дельфинов.

Кроме техногенных последствий, море страдает от разливов нефтепродуктов из российских судов. В конце 2024 года в Керченском проливе произошла авария танкеров «Волгонефть», последствия которой до сих пор не ликвидированы.

После начала полномасштабного вторжения экологическая ситуация усугубилась еще больше. Оккупанты используют Крым как военную базу, что приводит к регулярным загрязнениям моря топливом и взрывчаткой.

Черное море — полигон экологического террора.

В Представительстве президента Украины в АРК Черное море называют «полигоном экологического терроризма».

По данным специалистов, российские военные заменяли западную часть моря, а коррозия мин высвобождает взрывчатые вещества и тяжелые металлы. Это создает длительную опасность для морской фауны.

Несмотря на заявления российских ученых о «расширении биоразнообразия», большинство новых видов инвазивны. В Черном море уже фиксируют появление корейского окуня, способного вытеснять местную фауну.

Также ученые сообщают об уменьшении популяции мелких рачков — копеподов, являющихся ключевым звеном пищевой цепи.

«Если выбить эту основу, начнутся каскадные изменения — и это будет уже совсем не то море, которое мы знаем», — отметил биолог Виктор Мельников.

Специалисты отмечают: без международного мониторинга Черное море может утратить способность к самовосстановлению.

Украина призывает ООН и ЕС создать экологическую миссию для фиксации последствий военной агрессии РФ и определения мер по восстановлению морской среды.

Напомним, утром 29 октября дроны атаковали объекты РФ в оккупированном Крыму. Их противник использует для обеспечения армии и обеспечения возможности продолжать войну. Предварительно под ударами оказались нефтебаза и теплоэлектроцентраль.

По сообщениям, в поселке Гресовский была поражена Симферопольская ТЭЦ, которая снабжала Симферополь светом и теплом. В то же время, по другим данным, в Симферополе горит не ТЭЦ, а расположенная рядом нефтебаза.

В поселке Гвардейское БПЛА поразили нефтебазу ATAN — объект хранения и распределения горючего, загорелся пожар.