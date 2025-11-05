- Дата публикации
Россия уничтожает Черное море: экологи предупреждают о необратимых переменах
Российская агрессия в Черном море нанесла серьезный ущерб его экосистеме. Эксперты предупреждают: море меняется — и не к лучшему.
Агрессия России против Украины создает серьезные экологические угрозы Черному морю. Ученые предупреждают: если процесс не остановить, море может превратиться в совершенно другую экосистему.
Об этом рассказал Крым.Реалии.
После аннексии Крыма Россия самовольно построила Керченский мост, что оказало существенное влияние на природные течения и морскую среду. У опор исчезли донные организмы, а шум и свет мешают миграции морских млекопитающих.
По данным NASA, мост влияет даже на сезонные процессы: зимой лед задерживается между опорами, образуя искусственную дамбу, что приводит к удушью рыбы и разрушению берегов. С началом его эксплуатации фиксируют резкий рост смертности дельфинов.
Кроме техногенных последствий, море страдает от разливов нефтепродуктов из российских судов. В конце 2024 года в Керченском проливе произошла авария танкеров «Волгонефть», последствия которой до сих пор не ликвидированы.
После начала полномасштабного вторжения экологическая ситуация усугубилась еще больше. Оккупанты используют Крым как военную базу, что приводит к регулярным загрязнениям моря топливом и взрывчаткой.
Черное море — полигон экологического террора.
В Представительстве президента Украины в АРК Черное море называют «полигоном экологического терроризма».
По данным специалистов, российские военные заменяли западную часть моря, а коррозия мин высвобождает взрывчатые вещества и тяжелые металлы. Это создает длительную опасность для морской фауны.
Несмотря на заявления российских ученых о «расширении биоразнообразия», большинство новых видов инвазивны. В Черном море уже фиксируют появление корейского окуня, способного вытеснять местную фауну.
Также ученые сообщают об уменьшении популяции мелких рачков — копеподов, являющихся ключевым звеном пищевой цепи.
«Если выбить эту основу, начнутся каскадные изменения — и это будет уже совсем не то море, которое мы знаем», — отметил биолог Виктор Мельников.
Специалисты отмечают: без международного мониторинга Черное море может утратить способность к самовосстановлению.
Украина призывает ООН и ЕС создать экологическую миссию для фиксации последствий военной агрессии РФ и определения мер по восстановлению морской среды.
