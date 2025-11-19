Россия уничтожила архитектурную достопримечательность на Сумщине, где гостил Шевченко: что известно

Дрон

Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать культурное наследие Украины. В ночь с 15 на 16 ноября вражеский удар пришелся на уникальный памятник архитектуры 19 века — усадьбу Хрущевых в селе Лифине Сумской области.

Об этом пишет CORE и «Суспільне».

Усадьба Хрущевых, расположенная на холме среди прудов, всегда была одной из самых ярких архитектурных жемчужин Лебединского района.

В результате ночной атаки российских войск здание потерпело значительные разрушения. На месте, где стоял главный дом, остался каменный каркас.

Разрушенная усадьба / фото Титаренко Игоря / © Фото из открытых источников

Что строили Хрущевы

Сама усадьба появилась еще в конце 18 века. Главное здание было построено в 1830-х годах.

В 1880-е годы здание существенно перестроили по инициативе собственника, общественного деятеля Дмитрия Александровича Хрущева. Дом облицевали кирпичом, добавили башни, люкарни и декоративные элементы.

Именно благодаря этому дом получил черты французского неоренессанса, что было редкостью для Сумщины. Ее выделяли колонны у входа, бриллиантовый руст и глубокие лоджии.

Как раньше выглядела усадьба / фото Максима Назаренко / © Фото из открытых источников

Особенность поместья еще и в том, что оно связано с именем Кобзаря. В июне 1859 здесь находился Тарас Шевченко.

Поэту очень понравился большой сад со прудами и старыми дубами. Известно, что именно здесь Шевченко создал несколько рисунков и написал стихотворение «Ой там на горе ромен цветет». Возле дома также росла сосна, которую называли «шевченковской».

Несмотря на то, что от дома остался только каменный каркас, эксперты сохраняют надежду.

Архитектор и урбанист Игорь Титаренко, комментируя трагедию, подчеркнул, что государство должно продолжать охранять даже разрушенные объекты культурного наследия, повышать их статус и способствовать их восстановлению в будущем.

Напомним, во время массированной атаки 19 ноября россияне атаковали Тернополь. В городе произошли попадания в жилые многоэтажки, есть погибшие и раненые.

«В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, произошли значительные разрушения домов и под завалами могут быть люди. На сегодня известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли», — сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.