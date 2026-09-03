Россия уничтожила под Борисполем один из самых больших фармскладов Украины: что теперь будет с лекарствами (видео)

Атака на Киевщину / © ГСЧС Украины

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В четверг, 3 сентября, Россия атаковала один из крупнейших фармацевтических складов Украины — комплекс «Биокон», расположенный в Бориспольском районе вблизи аэропорта. В результате удара он уничтожен.

Об этом сообщила гендиректор компании Вера Павлова для Forbes Ukraine.

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РФ дважды атаковала склад — детали от спасателей

В Сети публикуют кадры пожара, охватившего логистический комплекс ООО «ХФК „Биокон“. На видео видно, что после атаки в небо вздымается густой черный дым, который виден в километрах.

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В ГСЧС рассказали, что пожарные до сих пор ликвидируют пожар на складах, возникший в результате атаки российских БПЛА.

«Враг дважды наносил повторные удары по месту происшествия. Чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава, спасатели были вынуждены отходить на безопасное расстояние. Как только угроза миновала, пожарные сразу вернулись к тушению», — говорится в сообщении.

© ГСЧС Украины

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что из-за вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

По его словам, россияне повредили складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

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© из соцсетей

Что известно о «Биоконе»

ООО «ХФК „Биокон“ входит в группу компаний „Биокон“ и специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет фармацевтическим производителям и их украинским представительствам складские помещения, услуги хранения продукции, а также таможенно-лицензионный склад.

Группа «Биокон» работает на украинском фармацевтическом рынке с 1992 года. Сначала она занималась оптовой дистрибуцией лекарственных средств, а с 1994 начала оказывать услуги таможенно-лицензионного склада.

Основной логистический комплекс компании расположен в селе Большая Александровка Бориспольского района Киевской области, вблизи аэропорта Борисполь. Площадь комплекса составляла около 30 тысяч квадратных метров, а его мощности позволяли одновременно хранить до 40 тысяч паллет.

Биокон является одним из крупнейших специализированных фармацевтических логистических операторов Украины. Комплекс работал в соответствии с международными рекомендациями GDP (должной практики дистрибуции) и GSP (должной практики хранения).

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По данным открытого реестра, основной вид деятельности ООО «ХФК „Биокон“ — складское хозяйство. По состоянию на 2026 год компанию возглавляет Вера Павлова.

Атака по Киевской области — последние новости

Напомним, накануне Россия атаковала Киевскую область, повредив склады и частные жилые дома в нескольких населенных пунктах области. В частности, оккупанты поразили складские помещения в Бучанском районе.

Американские аналитики считают, что Россия перешла к новой тактике, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. В ISW отмечают, что Россия начала активизировать использование реактивных дронов в конце апреля 2026 года.

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