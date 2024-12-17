Россия уничтожила половину энергосистемы Украины — посол США при ООН

С марта 2024 года Россия уничтожила около половины электроэнергетических мощностей Украины.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает "Голос Америки".

По ее словам, это привело к отключениям электроэнергии, которые затронули каждого украинца по всей стране. Приблизительно 3,5 млн украинцев вообще живут без света.

"Только за сутки Россия уничтожила 2 гигаватта электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить светом более миллиона домов", — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Также читайте Законопроект о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС снова отложили

Она добавила, что за последние три года Россия убила более 12 тысяч гражданских, еще около 28 тысяч получили ранения. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.

"Невинные украинцы, невинные люди во всем мире платят цену за эту захватническую войну. Они не просили этой войны и не могут остановить ее. Может – Путин”, – подчеркнула дипломат.

Томас-Гринфилд также добавила, что Россия должна понести ответственность за разрушения и потери, которые она нанесла Украине.

Также читайте Сколько украинцев находятся за границей: в Раде назвали цифру

“Я знаю, что хотя правосудие в этом случае может быть отложено, но в нем не будет отказано. И когда – не если, а когда – Украина достигнет этого справедливого и крепкого мира, России придется отвечать за свои противоправные действия”, – подытожила она.

Напомним, что украинцам, скорее всего, придется столкнуться с постоянным дефицитом электроэнергии и отключениями света на 4-8 часов каждый день.