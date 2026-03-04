Россия усиленно "охотится" на украинские поезда: 18 ударов по железной дороге за считанные дни

Атакованный поезд «Укрзализныци» / © Associated Press

С начала марта в Украине зафиксировано 18 атак на железную дорогу, где основной целью стал подвижной состав. Враг использует дроны для уничтожения вагонов, локомотивов, мостов и депо, пытаясь парализовать сообщение.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«С начала марта зафиксировано уже 18 ударов — в среднем по шесть в сутки. Для этого страна-террорист использует БПЛА и FPV-дроны», — указано в заявлении.

С начала месяца повреждения получил 41 объект. Среди приоритетных целей врага — подвижной состав: поражено 17 единиц. Обстрелы также направлены на пассажирские вагоны.

В частности, утром 4 марта в Николаеве российский беспилотник попал в пассажирский вагон. Мониторинговая группа «Укрзализныци» вовремя обнаружила дрон в воздухе и организовала эвакуацию людей. Жертв удалось избежать, однако ранения получил осмотрщик поездов.

Под атаками оказываются и локомотивы, грузовые вагоны и специальная техника, задействованная в ремонте инфраструктуры. В этом месяце противник также наносил удары по железнодорожным депо и мостам. Наибольшее количество обстрелов фиксируется вблизи линии фронта.

Несмотря на это, совместно с военными «Укрзализныця» продолжает контролировать воздушное пространство на направлениях движения поездов. В случае угрозы железнодорожники оперативно корректируют маршруты, эвакуируют пассажиров и применяют другие меры безопасности.

«Для нас важно сохранить сообщение с прифронтовыми регионами. Это — о логистике для жителей и возможности эвакуации в более безопасные области Украины. Продолжаем движение», — подытожили в компании.

Напомним, утром 4 марта в Николаеве российский «Шахед» попал в вагон пустого пассажирского поезда, прибывшего на техническое обслуживание. В результате удара вспыхнул пожар, который уже ликвидировали спасатели. По данным вице-премьера Алексея Кулебы, ранен один сотрудник «Укрзализныци». Кадры охваченного огнем вагона сначала распространили в соцсетях, а впоследствии официально подтвердили представители власти.