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Россия усилила атаки на одном из направлений: ситуация на фронте обостряется
В Харьковской области фиксируют резкое обострение. Однако россияне несут значительные потери.
На Харьковщине и соседних направлениях российские войска стали атаковать чаще, но из-за этого они несут большие потери.
Об этом в эфире сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов для «Мы Украина».
Ситуация в Харьковской области — что известно
По словам офицера, наибольшее давление противник сосредотачивает на лиманском направлении. Однако оживление боевых действий фиксируется и на других участках, в частности, на Купянском, а также на Южно- и Северо-Слобожанском направлениях, где захватчики также пытаются усилить активность.
«Сейчас может быть и 37 боевых столкновений в совокупности в нашей зоне — это много. Например, отдельно на Лиманском — 20. И это тоже много. Это больше, чем было», — заметил Виктор Трегубов.
Он добавил, что рост интенсивности боев оказывает непосредственное влияние на показатели потерь армии РФ. В частности, за минувшие сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил российские войска потеряли около 300 военнослужащих.
Виктор Трегубов отметил, что текущую ситуацию можно классифицировать как масштабную кампанию. В то же время он добавил, что это может пойти на убыль.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Главное управление разведки предупредило, что российские захватчики намеренно создают условия для вспышки сибирской язвы в оккупированных районах Херсонщины, хаотично закапывая зараженный скот вблизи жилых домов.
Ранее мы писали, что операторы беспилотников ДАД продемонстрировали эффектное видео уничтожение российских грузовиков, которые пытались передвигаться так называемым сухопутным коридором в оккупированный Крым через Запорожскую область.