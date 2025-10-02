Россия усилила атаки на Украину в сентябре: сколько дронов и ракет запустил враг

Атака на Украину ракетами и дронами

Количество российских атак по Украине в сентябре выросло на 36% по сравнению с августом.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на информацию от AFP, которая основывается на ежедневных сводках Воздушных сил Украины.

Согласно данным, в сентябре Россия осуществила 5 638 запусков дронов-камикадзе и 185 ракетных атак в ночное время. Это на 36% больше, чем в августе.

Для сравнения, в августе количество обстрелов снизилось на треть от июльского уровня — именно тогда активизировались международные дипломатические усилия, направленные на прекращение российской агрессии.

Особенно показательной стала ночь на 7 сентября, когда Россия выпустила 810 дронов — самый большой зафиксированный объем за время войны. Массированный удар поразил здание правительства в центре Киева — впервые с начала вторжения.

Воздушные силы Украины сообщили, что в сентябре удалось уничтожить или перехватить 87% беспилотников и 68% ракет, выпущенных Россией. Для отражения атак украинская армия использует широкий арсенал: истребители, вертолеты, мобильные зенитные группы, средства радиоэлектронной борьбы, а также новые технологии, в частности дроны-перехватчики.

Заметим, в сентябре российская армия усилила удары по энергетике Украины и продолжает наносить их в октябре. Так, из-за вражеского удара 1 октября на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения. Атака поразила важные энергетические объекты, вызвав системную аварию. Было отключено 307 тыс. потребителей в нескольких районах и введены графики отключения света.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, российские обстрелы энергетической инфраструктуры «без ответа не останутся" и «Украина ответила и будет отвечать».