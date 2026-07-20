Россия усилила атаки по Одесчине — Игнат объяснил причины и назвал цели оккупантов

Россия в последнее время усилила атаки по Одесчине

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Россия систематически и прицельно атакует Одесскую область, чтобы уничтожить украинский морской коридор, остановить экспорт продовольствия и подорвать экономику.

Об этом сообщил в эфире Ранок.LIVE глава управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Для атак на гражданские суда и портовые склады враг применяет:

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управляемые авиационные ракеты Х-59 и противорадиолокационные Х-31П

ракеты «Оникс» и Х-22, запускаемые с крымского плацдарма

БпЛА разных типов — от привычных «Шахедов» до «Гербер» и баражирующих боеприпасов «Бандероль»

Атаки по Одесчине — что известно

С 11 июля российские войска ежедневно атакуют Одесчину ударными беспилотниками и ракетами. Под ударами оказались жилые кварталы, промышленные предприятия, портовая инфраструктура и гражданские суда, двигавшиеся по украинскому морскому коридору.

По данным Воздушного командования «Юг», основным направлением российских ударов 13 и 15 июля была именно Одесская область.

14 июля российские войска атаковали два торговых судна, двигавшихся по украинскому морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. Погиб капитан судна под флагом Танзании, еще трое членов экипажа получили ранения. В тот же день ударный беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. На борту возник пожар, погибли два человека.

16 июля погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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20 июля утро в Одессе началось со взрывов — под удар попала инфраструктура.

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что последнюю неделю в результате российских атак на Одесскую область погибли 18 человек, еще 69 получили ранения, среди них шестеро детей.

Удары по портам

На ужесточение ударов по украинской портовой инфраструктуре вдоль побережья Черного моря обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они зафиксировали усиление российских ударов по украинским портам Одесчины и судам, которые заходят в украинские порты, по меньшей мере, с 10 июля.

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В Институте изучения войны предполагают, что эти российские удары, вероятно, направлены на ухудшение украинской экономики и уменьшение экспортных возможностей Украины.

Также они, скорее всего, ответят на недавнюю кампанию Украины по дроновым ударам по российским судам в Азовском и Черном морях.

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