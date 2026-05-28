Российские войска активизировали штурмовые действия на Ореховском направлении в Запорожской области и перебрасывают дополнительные резервы для поддержания высокого темпа атак.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

По словам Волошина, за прошедшие сутки российские подразделения совершили девять штурмов украинских позиций на Ореховском направлении, тогда как ранее обычно фиксировали три-четыре атаки.

«Противник активизировался на некоторых участках на Ореховском направлении и провел за минувшие сутки здесь девять штурмов наших позиций», — сообщил он.

Спикер отметил, что активизация боевых действий подтверждает данные украинской разведки о перегруппировке российских сил и подтягивании штурмовых подразделений к передовым позициям.

По его словам, российские войска также пытались проводить инфильтрацию диверсионных групп в глубину украинской обороны, однако украинские военные их уничтожали.

Кроме того, по данным Сил обороны Юга, на Ореховское направление планируют перебросить дополнительный штурмовой десантный батальон из резерва российской группировки «Днепр», которым командует генерал Михаил Теплинский.

Волошин также предупредил, что ситуация на южных участках фронта в ближайшее время будет оставаться напряженной. Речь идет, в частности, о Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях.

Напомним, ранее Владислав Волошин сообщил, что информация о якобы отступлении армии РФ на Запорожском направлении не соответствует действительности. ВСУ проводят локальные контратаки и на отдельных участках возвращают ранее утраченные позиции.

