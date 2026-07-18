Россия усилила обстрелы Одессы реактивными дронами и баллистикой: какие цели преследует Кремль

Одесса / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Россия усугубляет удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию. Под прицелом находятся жилые кварталы, историческая часть города, а также портовая и припортовая инфраструктура, от которой зависит работа украинского морского коридора.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил в эфире «24 Канала», каких целей Россия пытается достичь этими атаками. Он также рассказал, как удары по портам связаны с давлением на перевозчиков, партнеров Украины и мировой продовольственный рынок.

Главная цель атак РФ

Количество воздушных тревог в Одесской области иногда достигает 15 в сутки. Россия применяет реактивные «Шахеды» с двигателями китайского производства, ракеты, баллистику и тактическую авиацию, нанося удары по жилым кварталам и исторической части Одессы. Из-за высокой скорости таких средств поражения времени, чтобы найти укрытие, часто остается совсем мало.

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«К сожалению, уже были случаи, когда люди не использовали даже несколько минут, чтобы спасти свою жизнь. Это закончилось трагически», — подчеркнул Братчук.

Одной из главных целей атак остается портовая и припортовая инфраструктура. Кремль пытается повредить морской коридор и запугать иностранных перевозчиков и партнеров, работающих с портами Большой Одессы. Удары также должны повлиять на продовольственный рынок, ведь украинские аграрии собирают зерно, в частности, пшеницу, которую должны отправить по уже заключенным контрактам.

Россия атакует и гражданские суда под флагами других государств, чтобы вынудить операторов морских перевозок отказаться от сотрудничества с Украиной. После этого российское Минобороны заявляет о якобы поражении контейнеровозов с оружием, создавая информационное оправдание для террора.

«Это не какой-то „ответ“, а террор и попытки повлиять на наш зерновой коридор. Враг знает, куда целит и по чему бьет», — сказал представитель Украинской добровольческой армии.

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Такие удары должны одновременно нанести экономический ущерб Украине, сорвать экспорт продовольствия и усилить давление на международные компании, продолжающие работать с украинскими портами.

«Сбитий достаточно много, поверьте»

Силы обороны Украины отвечают на российские атаки ударами по авиации, используемой врагом для обстрелов юга. В частности, цели поражали на военном аэродроме в оккупированных Саках, а один из уничтоженных Службой безопасности Украины самолетов мог перед этим участвовать в бомбардировке Одесского района.

«Вполне вероятно, что это был самолет, вернувшийся после очередной бомбардировки Одесского района в ту ночь», — отметил Братчук.

Ракеты и реактивные дроны, летящие в Одессу и область, также сбивают. О части решений и средств противодействия публично не сообщают, чтобы россияне не могли учесть эту информацию во время последующих атак.

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«Сбитий достаточно много, поверьте. Последствия были бы гораздо хуже, если бы все, что летит, попадало в цель», — подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии.

Часть этой работы остается непубличной, поскольку раскрытие деталей могло помочь врагу изменить тактику.

Напомним, сегодня утром, 18 июля, российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

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