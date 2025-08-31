Россия усилит свои удары по Украине в ближайшие недели - ISW

Шахед

Реклама

Россия в ближайшие недели может значительно усилить интенсивность своих атак против Украины. По оценкам экспертов, Кремль использовал период перед саммитом на Аляске 15 августа, чтобы накопить запасы дронов-камикадзе и ракет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW объясняют, что в это время Россия сознательно ограничивала количество ударов по украинской территории, пытаясь создать иллюзию «добросовестного переговорщика» в отношениях с Соединенными Штатами. Однако уже в ближайшее время Москва, вероятно, активизирует ракетные и дроновые обстрелы, используя пополненные арсеналы.

Реклама

В отчете говорится, что главной целью будущих атак станет украинская энергетическая инфраструктура.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время публичного отчета главы Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о ходе развязанной Кремлем войны в Украине на стене была карта боевых действий со странной линией фронта.