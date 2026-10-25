Россия усиливает обстрелы, а Starlink замедляется: ветеран разведки США указал на подозрительное совпадение

Starlink

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Снижение скорости спутниковой связи Starlink в Украине на фоне усиления российских обстрелов может оказаться не случайностью, а способом заставить Киев серьезнее рассмотреть предложение диктатора Путина.

Такую версию в эфире Эспрессо высказал полковник Джонатан Мир — ветеран американской разведки и бывший руководитель отдела разведывательных операций Европейского командования США.

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По словам Мира, время, когда возникли проблемы со скоростью спутниковой связи, вызывает вопросы. Он считает подозрительным, что это произошло на фоне усиления российских атак на украинские города.

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«Для многих из нас, кто скептически относится к поддержке, которую Украина получала за последний год, все это выглядит слишком подозрительно. Вряд ли случайно скорость Starlink падает именно тогда, когда Россия ужесточает обстрелы украинских городов, целенаправленно атакует мирное население, убивает детей в школах и жилых кварталах.

Поэтому мне тяжело поверить, что это просто стечение обстоятельств. Скорее, это похоже на сигнал Украины: мы хотим, чтобы вы согласились рассмотреть предложение Путина. А чтобы заставить вас отнестись к ней посерьезнее, ограничим ваши возможности, в частности, снизим скорость Starlink», — отметил Мир.

Ветеран разведки подчеркнул, что Украина не потеряла доступ к Starlink полностью. В то же время, он предположил, что кто-то мог повлиять на скорость работы системы.

«Украину не полностью отключили от Starlink, но предполагаю, что кто-то так или иначе повлиял на скорость связи. Ведь, насколько мне известно, других пользователей Starlink эта проблема не коснулась. По крайней мере, я не слышал о подобных жалобах нигде в мире, кроме Украины», — сказал Мир.

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В то же время озвученная им версия является предположением эксперта. Эти слова сами по себе не подтверждают, что ограничения скорости Starlink были введены намеренно с целью повлиять на переговорную позицию Украины.

Ранее сообщалось, что Starlink до сих пор ограничен для Украины, хотя Дональд Трамп заявил, что Илон Маск отменил ограничение скорости.

Мы ранее информировали, что после разговора Дональда Трампа с Илоном Маском работа Starlink в Украине улучшилась, но полного восстановления еще нет.

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