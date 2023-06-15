Россия усиливает паспортизацию на оккупированных территориях: захватчики прибегают к шантажу

Под удар попали медработники в Каменце.

На временно оккупированных территориях российские войска продолжают насильственную паспортизацию украинцев. В Запорожской области захватчики прибегли к шантажу.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к получению гражданства России. Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта РФ, денежное довольствие будет снижен на 60%", — говорится в сообщении.

Большинство сотрудников Центра отказались от российских документов, из-за чего россияне сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне освобождают педагогов, отказывающихся от российского паспорта.

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