Россия усиливает удары по тылу Украины: эксперт объяснил, чего добивается враг

Российская атака ракетами и дронами / © ТСН

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Россия усиливает удары по украинскому тылу, чтобы создать дополнительное давление на военно-политическое руководство со стороны граждан, спровоцировать новую волну выезда из страны и разрушить обеспечивающую фронт логистику.

Об этом политтехнолог, кандидат философских наук Юрий Подорожный рассказал в эфире телеканала «Київ24».

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По словам Подорожного, Россия стремится не только нанести Украине материальные потери, но и посеять панику среди населения и усилить давление на военно-политическое руководство страны через общество.

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«На что рассчитывают россияне — посеять панику и создать дополнительное давление на военно-политическое руководство Украины со стороны украинцев. Но то, что этот террор был запланирован и его знаки были заметны еще с конца мая, однозначно. Тем более, что именно таким образом россияне должны были действовать в контексте принуждения Украины к согласию с их требованиями, которые они ставят на гипотетических переговорах», — пояснил эксперт.

Почему Россия атакует тыловые регионы Украины?

Он добавил, что вражеские атаки на тыловые регионы имеют несколько целей. Речь идет о создании панических настроений среди населения, провоцировании новой волны выезда украинцев за границу, а также усложнении обеспечения военных на передовой.

Политтехнолог обратил внимание, что значительная часть российских ударов направлена именно на логистическую инфраструктуру.

«И для россиян сегодня важно отрезать возможности доставлять вооружение собственно к фронту. Насколько эффективно? Я думаю, что настолько, насколько можно сравнивать с эффективностью любого террористического акта, любых террористических действий, но в степени того, что украинское население постепенно, пусть это не звучало цинично, привыкает к ситуации», — рассказал Подорожный.

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Атака на Киев и область — какие последствия

Напомним, российская армия в ночь на 5 августа совершила массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и дроны. В результате обстрела погиб один человек, еще около 30 получили ранения. Пожары вспыхнули в четырех районах столицы. Значительные разрушения получили отделения «Новой почты», а также были уничтожены склады, логистический центр «Эпицентра» и производственные мощности Epicentr Ceramic Corporation.

Из-за атаки в Киевской области погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. В Броварском, Бучанском и Фастовском районах возникли масштабные пожары на складах, производственных предприятиях и логистических объектах.

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