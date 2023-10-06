Россия усиливает укрепление на подступах к Токмаку – британская разведка

Враг отдает себе отчет, что наши бойцы подходят все ближе.

Российская армия продолжает строить и усиливать дополнительные оборонные укрепления. Это четко фиксируется вблизи города Токмака.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Россияне боятся прорыва ВСУ

Для оценки ситуации аналитики цитируют заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова о том, что оккупанты строят свою линию обороны в районе Орехова. В Новопрокоповке они возводят двухэтажные бункеры, предполагающие туннели и траншеи.

"Россияне в Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из города свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботино", – отмечают специалисты.

Бункеры должны стать более надежной защитой для вражеских солдат и офицеров от средств огневого поражения ВСУ. В частности, речь идет об атаках беспилотниками. Более того, бетонные укрепления пригодятся в условиях потенциальных влажных и грязных погодных условий.

"Эти укрепления и эвакуация, вероятно, отражают обеспокоенность России по поводу дальнейшего прорыва украинских войск", – объясняют в Минобороны Британии.

Ранее речь шла о том, что кафиры понимают: они потеряют южный плацдарм – город Токмак в Запорожской области. Однако они все еще пытаются удержать свои позиции.

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