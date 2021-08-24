Россия усиливает военное присутствие в оккупированном Крыму

К 1 декабря на оккупированном полуострове будет сформирован новый десантно-штурмовой полк.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о формировании десантно-штурмового полка на территории оккупированного Крыма.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командующего воздушно-десантных войск ВС РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Во время Международного военно-технического форума "Армия-2021" российский генерал сообщил, что согласно указу Путина и исполнительной директивы начальника Генштаба, на территории оккупированного Крыма до декабря текущего года появится новая воинская часть — десантно-штурмовой полк.

Это подразделение будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии со штабом в Новороссийске. Ранее российские воздушно-десантные войска в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время первого саммита "Крымской платформы" сообщил, что с начала оккупации Москва в три раза увеличила свое военное присутствие в украинском Крыму.

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