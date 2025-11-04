Россия усовершенствовала КАБы: в ГУР объяснили, чем они опаснее

Россияне увеличили дальность своих КАБов до 200 км, чтобы усилить террор украинских городов / © ТСН

Россияне массово производят новый тип управляемых модульных планировочных бомб (КМПБ), которые теперь оснащены турбореактивным двигателем. Это значительно увеличило радиус действия боеприпасов до 200 километров. В ГУР сообщили, что такая дальность позволит российским самолетам, сбрасывающим эти бомбы , не входить в радиус действия средств ПВО Сил обороны Украины.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Цель модернизации

В ответе ГУР на официальный запрос издания отмечается, что противник намерен использовать КМПБ с дальностью полета до 200 км.

«Подобные средства, в частности, авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), имеющие дальность полета до 75 км, противник преимущественно применяет для нанесения ударов по объектам на территориях прифронтовых и приграничных областей Украины. КМПБ не станет исключением, а их дальность полета до 200 км позволит российским самолетам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны Сил обороны Украины», — говорится в документе ГУР.

В разведке не исключили, что Россия сможет использовать КМПБ для нанесения ударов по объектам в глубине нашей территории.

Что известно об этих авиабомбах

В конце октября заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума «Энергия, которая держит Украину», сообщил, что Россия перешла к серийному производству новых управляемых авиабомб, способных поражать цели на расстоянии до 200 км. По его информации, россияне усовершенствовали УМПК, что позволило их увеличить дальность применения КАБ и предоставило бомбам управляемости.

Как уже известно, враг также пытается повысить устойчивость своих управляемых авиабомб против украинских РЭБов. По оценкам украинской разведки, начало серийного производства КАБ усугубляет опасность для прифронтовых регионов и крупных украинских городов.

Напомним, КАБ – это авиационная бомба , оснащенная аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель. Управляемая бомба совмещает высокую точность и значительную мощность боевой части.

Авиационные бомбы сбрасываются с самолета или другого летательного аппарата, при этом для сброса управляемых авиационных бомб самолеты авиации РФ не входят в зону поражения украинской ПВО. Такие бомбы способны разрушить до пятиэтажки, а сбивать их могут ЗРК Patriot и SAMP-T, а также истребители F-16 или другие западные самолеты соответствующего класса.