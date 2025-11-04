- Дата публикации
-
Категория
- Украина
Россия усовершенствовала КАБы: в ГУР объяснили, чем они опаснее
Россия планирует использовать новые управляемые бомбы, которые смогут поражать цели на расстоянии до 200 км.
Россияне массово производят новый тип управляемых модульных планировочных бомб (КМПБ), которые теперь оснащены турбореактивным двигателем. Это значительно увеличило радиус действия боеприпасов до 200 километров. В ГУР сообщили, что такая дальность позволит российским самолетам, сбрасывающим эти бомбы , не входить в радиус действия средств ПВО Сил обороны Украины.
Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на ответ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Цель модернизации
В ответе ГУР на официальный запрос издания отмечается, что противник намерен использовать КМПБ с дальностью полета до 200 км.
«Подобные средства, в частности, авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), имеющие дальность полета до 75 км, противник преимущественно применяет для нанесения ударов по объектам на территориях прифронтовых и приграничных областей Украины. КМПБ не станет исключением, а их дальность полета до 200 км позволит российским самолетам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны Сил обороны Украины», — говорится в документе ГУР.
В разведке не исключили, что Россия сможет использовать КМПБ для нанесения ударов по объектам в глубине нашей территории.
Что известно об этих авиабомбах
В конце октября заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума «Энергия, которая держит Украину», сообщил, что Россия перешла к серийному производству новых управляемых авиабомб, способных поражать цели на расстоянии до 200 км. По его информации, россияне усовершенствовали УМПК, что позволило их увеличить дальность применения КАБ и предоставило бомбам управляемости.
Как уже известно, враг также пытается повысить устойчивость своих управляемых авиабомб против украинских РЭБов. По оценкам украинской разведки, начало серийного производства КАБ усугубляет опасность для прифронтовых регионов и крупных украинских городов.
Напомним, КАБ – это авиационная бомба , оснащенная аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель. Управляемая бомба совмещает высокую точность и значительную мощность боевой части.
Авиационные бомбы сбрасываются с самолета или другого летательного аппарата, при этом для сброса управляемых авиационных бомб самолеты авиации РФ не входят в зону поражения украинской ПВО. Такие бомбы способны разрушить до пятиэтажки, а сбивать их могут ЗРК Patriot и SAMP-T, а также истребители F-16 или другие западные самолеты соответствующего класса.