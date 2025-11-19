Россия усовершенствовала оружие и изменила схемы ударов по гражданским: эксперт рассказал, как именно

Атака РФ 19 ноября.

В последние недели Российская Федерация перешла к новой, крайне массированной тактике воздушных ударов. Теперь за один раз привлекается до полу тысяч летательных аппаратов разного типа. При этом основную опасность для украинских ПВО продолжают представлять усовершенствованные баллистические и крылатые ракеты.

Об этом в эфире Киев24 сообщил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Схема удара: 50 ракет и 450 БПЛА

По словам военного эксперта, враг формирует воздушные атаки по схеме, в которой общее количество задействованных аппаратов достигает 500 целей.

«В этом составе до полусотни, как правило, это ракеты баллистические и крылатые. Остальные около 450 — это разного типа беспилотные летательные аппараты», — объяснил Игорь Романенко.

Он добавил, что российские войска распределяют цели, сконцентрируясь на наиболее приоритетных объектах и отдельных регионах. В качестве примера последних атак генерал назвал Тернополь.

Основные проблемы ПВО

Романенко подчеркнул, что наибольшие проблемы для украинской противовоздушной обороны создает именно баллистика, которую противник усовершенствовал. Кроме того, остается высокой угроза от крылатых ракет, запускаемых с разных платформ:

Наземные пусковые установки типа «Искандер» .

Самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

«Применяются с нашей стороны классические зенитные комплексы, зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские. Наибольшие проблемы пока — с усовершенствованной баллистикой, ну и с крылатыми ракетами тоже, которые запускаются с наземных пусковых установок „Искандер“, и с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Чтобы этому противостоять, нужно наращивать усилия», — подытожил Романенко.

Напомним, Россия совершила массированную комбинированную атаку 48 ракетами и 476 дронами по Украине. Наибольшие последствия ощутили Тернополь, где под завалами многоэтажки погибли 20 человек и Харьков, где пострадали 46 человек.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия совершает свои воздушные атаки на украинские регионы в определенной последовательности. Следующей целью для ракетно-дроновых ударов государства-агрессорки могут стать города в Приднепровской Украине.