ВСУ на фронте

Реклама

Летняя кампания российских войск в 2025 году не принесла Москве стратегических успехов. Боевые действия по ключевым направлениям завершились для РФ поражениями, а Украина усилила удары по российской инфраструктуре, в том числе в глубине территории противника.

Об этом пишет BILD.

По данным военного обозревателя Юлиана Репке, Кремль провалил основные задачи, поставленные на апрель-август этого года.

Реклама

Самый большой провал России

Самые ожесточенные бои шли в Донецкой области, где российские войска пытались захватить Покровск. Несмотря на прорыв в центр города в августе, три недели спустя все российские подразделения были уничтожены или попали в плен.

На северном направлении Москва пыталась создать так называемый пояс безопасности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Однако, по словам экспертов, РФ удалось удержать под контролем менее 70 км вдоль границы, что свидетельствует о провале этой стратегии.

Юг без изменений и удары по российской экономике

На южном фронте в Херсонской и Запорожской областях ситуация осталась стабильной, Кремль фактически свернул планы масштабного наступления.

Вооруженные силы Украины сосредоточились на ударах беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам на расстоянии до 1200 км от границы. По оценкам аналитиков, с начала года выведено из строя 17% мощностей НПЗ РФ, что повлекло за собой дефицит горючего и рост цен внутри страны.

Реклама

Результаты наступления россиян

В итоге за лето Россия захватила всего около 1800 кв. км территории Украины — около 0,3% общей площади государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к обсуждению перемирия, но исключает какие-либо условия капитуляции, которые требует Москва.

Военный эксперт в комментарии BILD подчеркнул, что украинская армия продолжает реорганизацию и укрепляет свои позиции:

«Среди россиян ощущается определенная усталость. Впрочем, зимой, когда земля промерзнет, а деревья потеряют листья, что уменьшит защиту от беспилотников, Россия может попытаться снова пойти в наступление».

Реклама

Напомним, Донбасс остается ключевой целью Кремля. По данным источников, Владимир Путин готов согласиться на замораживание конфликта только в обмен на полный контроль над регионом. Сегодня Россия удерживает около 70% территории Донецкой области и почти всю Луганскую область.

Это обострение создает серьезную угрозу жителям прифронтовых городов. Одним из них является Доброполье, расположенное всего в нескольких километрах от линии фронта. Каждый день здесь проходят обстрелы, большинство жителей вынуждены покидать дома. Город уже больше недели находится без водоснабжения, а почти все здания получили повреждения.

Недавно ситуация обострилась из-за прорыва небольших групп российских войск на подступах к городу, что вызвало опасения по поводу прорыва так называемого «пояса крепостей» — одного из наиболее укрепленных участков украинской обороны. Украинские военные подтвердили, что смогли стабилизировать ситуацию, однако гражданское население все активнее эвакуируется.

Сегодня судьба Донбасса остается одним из ключевых вопросов войны. Пока неизвестно, готова ли Украина отстаивать регион до конца, может ли он стать предметом потенциальной договоренности с Москвой.