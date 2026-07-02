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Россия установила новый рекорд: по Киевщине запустили по меньшей мере 30 реактивных дронов за одну атаку
Российская армия вечером 2 июля массированно атаковала Украину реактивными ударными дронами, запустив по меньшей мере 30 БпЛА по Киевскому региону - это наибольшее количество таких беспилотников, примененное врагом за одну атаку с начала войны, сообщают мониторинговые каналы.
Российские войска вечером 2 июля совершили масштабную атаку с применением реактивных беспилотников , запустив по Киевскому региону не менее 30 БПЛА нового типа, что явилось рекордным показателем за одну воздушную атаку.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По предварительной информации, начиная с 19:30, противник массированно применил реактивные ударные беспилотники, концентрируя основное направление удара на столице и западных областях Украины. По данным мониторинга, это наибольшее зафиксированное количество реактивных дронов, которое РФ использовала в пределах одной атаки с начала их активного применения.
Мониторинговые ресурсы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.
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