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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия установила новый рекорд: по Киевщине запустили по меньшей мере 30 реактивных дронов за одну атаку

Российская армия вечером 2 июля массированно атаковала Украину реактивными ударными дронами, запустив по меньшей мере 30 БпЛА по Киевскому региону - это наибольшее количество таких беспилотников, примененное врагом за одну атаку с начала войны, сообщают мониторинговые каналы.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

Российские войска вечером 2 июля совершили масштабную атаку с применением реактивных беспилотников , запустив по Киевскому региону не менее 30 БПЛА нового типа, что явилось рекордным показателем за одну воздушную атаку.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По предварительной информации, начиная с 19:30, противник массированно применил реактивные ударные беспилотники, концентрируя основное направление удара на столице и западных областях Украины. По данным мониторинга, это наибольшее зафиксированное количество реактивных дронов, которое РФ использовала в пределах одной атаки с начала их активного применения.

Мониторинговые ресурсы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

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Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.

Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

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Дата публикации
Количество просмотров
360
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