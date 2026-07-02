Россия установила новый рекорд: по Киевщине запустили по меньшей мере 30 реактивных дронов за одну атаку

Дрон / © tsn.ua

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Российские войска вечером 2 июля совершили масштабную атаку с применением реактивных беспилотников , запустив по Киевскому региону не менее 30 БПЛА нового типа, что явилось рекордным показателем за одну воздушную атаку.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По предварительной информации, начиная с 19:30, противник массированно применил реактивные ударные беспилотники, концентрируя основное направление удара на столице и западных областях Украины. По данным мониторинга, это наибольшее зафиксированное количество реактивных дронов, которое РФ использовала в пределах одной атаки с начала их активного применения.

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Мониторинговые ресурсы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

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