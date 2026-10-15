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Россия устроила "ад" под Киевом: под огонь попали четыре района, есть разрушения
Оккупанты нанесли удары дронами по Киевщине. По последним данным властей, есть травмированные. На местах продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеских атак.
Россияне продолжают обстреливать Киевскую область. За последние сутки в результате вражеских ударов травмированы четыре человека.
Об этом сообщили в КОВА.
По данным ведомства, в регионе повреждены 26 объектов. Больше всего — в жилом секторе.
Какая ситуация в районах
Фастовский район: повреждено 9 частных домовладений. Один человек травмирован.
Бучанский район: повреждены 4 частных домовладения, производственно-складское здание, складские помещения и два автомобиля — легковой и грузовой. Травмирован один человек.
Обуховский район: повреждены 4 частных домовладения и объект инфраструктуры. Два человека травмированы.
Бориспольский район: повреждены 2 частных домовладения.
Атака по Украине — последние новости
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Утром, 15 октября, российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.
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