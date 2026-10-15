Россия устроила "ад" под Киевом: под огонь попали четыре района, есть разрушения

Россияне атакуют украинцев / © Associated Press

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Россияне продолжают обстреливать Киевскую область. За последние сутки в результате вражеских ударов травмированы четыре человека.

Об этом сообщили в КОВА.

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По данным ведомства, в регионе повреждены 26 объектов. Больше всего — в жилом секторе.

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Какая ситуация в районах

Фастовский район: повреждено 9 частных домовладений. Один человек травмирован.

Бучанский район: повреждены 4 частных домовладения, производственно-складское здание, складские помещения и два автомобиля — легковой и грузовой. Травмирован один человек.

Обуховский район: повреждены 4 частных домовладения и объект инфраструктуры. Два человека травмированы.

Бориспольский район: повреждены 2 частных домовладения.

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Атака по Украине — последние новости

Войска России ночью в четверг, 15 октября (с 18:00 14 октября), нанесли удар по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА Shahed, «Гербера» и имитаторами «Пародия», сообщают Воздушные силы ВСУ.

Утром, 15 октября, российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Россияне атаковали Тернопольщину ударными беспилотниками. Под удар попало одно из предприятий Чортковщины.

Кировоградская область более 10 часов находилась под массированной атакой вражеских БпЛА. Есть погибшие.

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