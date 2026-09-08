Атака РФ по Украине / © ТСН.ua

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В ночь на 8 сентября Россия атаковала украинские города ракетами разных типов и дронами. Основные направления удара — Одесщина, Киевщина.

Об этом говорится в отчете воздушных сил.

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Какими ракетами РФ атаковала Украину

В эту ночь противник атаковал:

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противокорабельными ракетами Оникс из Брянской, Курской обл. рф и ТОТ АР Крым;

баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской обл. рф;

32 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из Вологодской обл. рф;

Какие дроны и откуда летели на украинские города

По информации ПС, Россия нанесла удар 166 ударными БпЛА типа Shahed (большая половина реактивные) и дронами-имитаторами типа «Пародия».

БПЛА летели:

Орел, Приморско-Ахтарск — рф., ТОТ Донецк,

Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Сколько дронов и ракет сбило ПВО

По данным ПС, по состоянию на 08:30 предварительно противовоздушной обороной сбито/подавлено 175 целей:

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Оникс;

31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;

142 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

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К сожалению, есть «прилеты». Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

В ПС отметили, что российская атака продолжается, а в воздушном пространстве около десяти враждебных БпЛА.

Атака РФ по Украине — что известно

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный удар. В частности, под ударом снова находилась столица. В результате падения обломков в пяти районах столицы вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.

Также взрывы раздавались в Киевской области. Российские военные атаковали регион реактивными БПЛА и разными типами ракет, в частности баллистическими. По меньшей мере, один человек получил травмы.

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