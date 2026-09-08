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Россия устроила адскую атаку по Украине: запустила более 200 ракет и дронов — детали
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, «Оникс», Искандер-М/С-400/KN-23 и ударными дронами.
В ночь на 8 сентября Россия атаковала украинские города ракетами разных типов и дронами. Основные направления удара — Одесщина, Киевщина.
Об этом говорится в отчете воздушных сил.
Какими ракетами РФ атаковала Украину
В эту ночь противник атаковал:
противокорабельными ракетами Оникс из Брянской, Курской обл. рф и ТОТ АР Крым;
баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской обл. рф;
32 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из Вологодской обл. рф;
Какие дроны и откуда летели на украинские города
По информации ПС, Россия нанесла удар 166 ударными БпЛА типа Shahed (большая половина реактивные) и дронами-имитаторами типа «Пародия».
БПЛА летели:
Орел, Приморско-Ахтарск — рф., ТОТ Донецк,
Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Сколько дронов и ракет сбило ПВО
По данным ПС, по состоянию на 08:30 предварительно противовоздушной обороной сбито/подавлено 175 целей:
2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/С-400/Оникс;
31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;
142 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
К сожалению, есть «прилеты». Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
В ПС отметили, что российская атака продолжается, а в воздушном пространстве около десяти враждебных БпЛА.
Атака РФ по Украине — что известно
Напомним, в ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный удар. В частности, под ударом снова находилась столица. В результате падения обломков в пяти районах столицы вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.
Также взрывы раздавались в Киевской области. Российские военные атаковали регион реактивными БПЛА и разными типами ракет, в частности баллистическими. По меньшей мере, один человек получил травмы.