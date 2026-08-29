Россия устроила апокалипсис в Киеве и области: около 40 погибших, жуткие фото и видео

Последствия нападения РФ на Киевскую область

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С вечера 28 августа российская армия непрерывно атакует Киев и Киевскую область. Враг наносил удары с помощью дронов и ракет, в результате чего погибли десятки людей, есть многочисленные раненые, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

ТСН.ua собрал всю самую важную информацию о масштабной российской атаке.

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По состоянию на 17:00 29 августа было известно о 37 погибших в результате российских ударов. Спасательные и поисковые работы на местах попаданий продолжаются.

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Одним из самых тяжелых эпизодов атаки стал удар по территории предприятия в селе Мила Бучанского района, менее чем в 30 километрах от Киева. После попадания там вспыхнул масштабный пожар, а впоследствии началась детонация взрывоопасных предметов, что привело к серии мощных взрывов.

Фото и видео последствий

После ночного обстрела 29 августа российские войска нанесли новый удар по Киевской области.

В результате атак возникли масштабные пожары на логистических объектах.

С самого утра на местах российских ударов работают спасатели ГСЧС. Они тушат пожары и расчищают завалы.

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Последствия ударов видны на жутких фотографиях с мест атаки, опубликованных ГСЧС.

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

© ГСЧС Украины

Накануне, 28 августа, российские дроны атаковали село Мила Бучанского района. После попадания на территории предприятия возник крупный пожар. Впоследствии раздались мощные взрывы, а на месте началась детонация.

Последствия взрыва ощущались не только непосредственно в эпицентре. В расположенных неподалеку жилых домах ударная волна выбила окна и двери, а также обрушилась штукатурка.

Реакция Зеленского, Минобороны и Генштаба

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский удар по Миле пришелся на место, где хранились взрывчатые вещества Сил обороны Украины. Именно это, по словам главы государства, привело к масштабной детонации боеприпасов рядом с жилой застройкой.

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Зеленский назвал эту ситуацию следствием «ужасной халатности» и подчеркнул необходимость установить виновных.

«Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми… Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Огромные масштабы», — заявил президент.

Глава государства сообщил, что уже обсудил ситуацию с представителями силового блока — Генеральным прокурором, руководством МВД, СБУ и Главнокомандующим ВСУ. По его словам, должно быть проведено тщательное расследование, а его результаты должны быть доведены до сведения общества.

В Генеральном штабе ВСУ также заявили о недопустимости размещения складов боеприпасов и других взрывоопасных объектов рядом с жилой застройкой и местами нахождения гражданского населения.

В Министерстве обороны поручили руководителям подразделений Сил безопасности и обороны, а также предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса провести полный аудит мест хранения оружия и боеприпасов.

«Подобные объекты не должны располагаться рядом с жилыми домами», — подчеркнули в ведомстве.

Что рассказали очевидцы

Местные жители рассказали о масштабах пожара и серии взрывов, прогремевших после удара российского беспилотника по предприятию в Миле.

Жительница села Людмила сообщила, что после первого взрыва в небо поднялся огромный чёрный столб дыма, который впоследствии начал стелиться в сторону леса. По её словам, после «прилётов» раздались два мощных взрыва.

Другой очевидец рассказал о масштабах разрушений вблизи эпицентра взрыва. По его словам, после детонации остались поваленные заборы, выбоины в земле и обломки облицовки зданий.

Председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, проживающий неподалеку, отметил, что ударная волна повредила соседние дома.

По его словам, после первого попадания около 15 минут взрывов не было. После этого он вернулся домой, а семья начала готовиться к спуску в укрытие, поскольку российская атака продолжалась.

Впоследствии произошёл ещё один «взрыв», после которого взрывы усилились, а пожар стал более масштабным. Именно после этого, по словам очевидца, началась детонация.

Кривошея также подчеркнул, что, судя по его наблюдениям и информации, полученной им на месте, речь шла именно о попадании российского дрона, а не о падении сбитого беспилотника.

СБУ возбудила дело

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту российского удара по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области и последующей детонации боеприпасов. Об этом сообщили в СБУ.

Досудебное расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 437 — преступление агрессии и ст. 425 — халатное отношение к военной службе.

В СБУ отметили, что, по предварительным данным, российский беспилотник типа «Герань-4» попал на территорию складов, после чего произошла вторичная детонация боеприпасов.

«В результате попадания российского дрона типа „Герань-4“ и вторичной детонации боеприпасов погибло не менее 37 человек», — сообщили в спецслужбе.

В результате взрывов также были повреждены около 130 домов, а также ряд других гражданских объектов.

Сотрудники СБУ прибыли на место происшествия в первые минуты после удара. На месте развернули штаб, который координирует меры по локализации чрезвычайной ситуации.

В настоящее время следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности причины и подробности вторичной детонации. Досудебное расследование продолжается в сотрудничестве с другими соответствующими государственными органами.

Первая реакция мира

Российское нападение на Киевскую область уже прокомментировали за рубежом. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на удар по Бучанскому району в социальной сети X.

Она назвала увиденное «ужасающей ассоциацией с мартом 2022 года и массовым убийством в Буче».

«Прошло четыре года, но Россия не изменилась. Она, как и прежде, целенаправленно наносит удары по мирным жителям, нарушает международное право и стремится достичь максималистских военных целей с помощью террора и насилия», — подчеркнула Валтонен.

Напомним, в Киеве началась масштабная проверка более четырёх тысяч защитных сооружений и школьных укрытий, на ремонт и обустройство которых в столице выделили 1,1 миллиарда гривен.

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