ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
446
Время на прочтение
1 мин

Россия устроила дроновый террор Днепропетровщины: погибли супруги (фото)

Агрессор попал по частным домам Синельниковского района, вызвав серию пожаров в жилом секторе.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Дополнено новыми материалами

В ночь на 21 января российские оккупанты атаковали дронами Синельниковский район Днепропетровской области. В результате попадания в жилой дом погибли супруги и возникли разрушения.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Ночью враг ударил беспилотниками по Васильковской и Роздорской поселковых территориальных громадах Синельниковского района.

Произошло попадание в жилой дом. Там погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил травмы.

Вспыхнуло несколько пожаров в частном жилом секторе. Были повреждены три частных дома.

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Напомним, в ночь на 21 января российские захватчики также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, повредив 14 жилых домов, админздание и автомобили. Последствия атаки зафиксировали на фото.

Дата публикации
Количество просмотров
446
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie