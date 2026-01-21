- Дата публикации
-
Украина
- Украина
446
- 446
1 мин
- 1 мин
Россия устроила дроновый террор Днепропетровщины: погибли супруги (фото)
Агрессор попал по частным домам Синельниковского района, вызвав серию пожаров в жилом секторе.
В ночь на 21 января российские оккупанты атаковали дронами Синельниковский район Днепропетровской области. В результате попадания в жилой дом погибли супруги и возникли разрушения.
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
Ночью враг ударил беспилотниками по Васильковской и Роздорской поселковых территориальных громадах Синельниковского района.
Произошло попадание в жилой дом. Там погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил травмы.
Вспыхнуло несколько пожаров в частном жилом секторе. Были повреждены три частных дома.
