Россия устроила дроновый террор Днепропетровщины: погибли супруги (фото)

Пожар на Днепропетровщине после российской атаки в ночь на 21 января

Дополнено новыми материалами

В ночь на 21 января российские оккупанты атаковали дронами Синельниковский район Днепропетровской области. В результате попадания в жилой дом погибли супруги и возникли разрушения.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Ночью враг ударил беспилотниками по Васильковской и Роздорской поселковых территориальных громадах Синельниковского района.

Произошло попадание в жилой дом. Там погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил травмы.

Вспыхнуло несколько пожаров в частном жилом секторе. Были повреждены три частных дома.

Напомним, в ночь на 21 января российские захватчики также нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, повредив 14 жилых домов, админздание и автомобили. Последствия атаки зафиксировали на фото.