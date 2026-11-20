Ракетная атака. / © ТСН

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Утром 20 ноября российская армия совершает массированную атаку на Украину. Россияне запустили ракеты. В частности, под ударом западные области и Киев.

Что известно об ударах по Украине — читайте на ТСН.ua.

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С ночи РФ наносила удары беспилотниками и ракетами. Новая волна обстрела началась с утра. По данным мониторов, по состоянию на 07:00 около 50 крылатых ракет Х-101 находились в воздухе — и большинство из них держали курс на западные регионы. В течение нескольких часов там не утихали сирены. Отбои начались после 08:15

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Военные предупреждали о воздушных целях, которые летели в направлении Ивано-Франковска и Прикарпатья, Львова и севера Львовщины, Луцка, Ровно, Тернополя, Хмельницкого и Староконстантинова, Житомира, Винницы и области.

Сильные взрывы прогремели во Львове и Дрогобыче, в Ивано-Франковске и Янтаре, Хмельницком.

В то же время мониторы предупреждают об угрозе новых ракетных ударов. По их данным, около 8 утра два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили пусковой маневр в Вологодской области РФ.

Атака на Украину.

Ночная атака РФ на Украину

Отметим, около 03:00 мониторы сообщили о вылете 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома «Оленья» в Мурманской области. Они осуществили пуски ракет, которые на рассвете зашли в воздушное пространство страны.

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Кроме того, россияне запустили крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

Баллистика на Киев

После полуночи под массированным ударом оказался Киев. Российские войска атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками. Более шести часов в столице звучала тревога — с 01:19 до 07:53.

ПСУ ВСУ не раз сообщали о баллистике на столицу. В городе ночью произошла серия взрывов. В нескольких районах произошли прилеты.

Напомним, Польша отреагировала на удары РФ по западным областям Украины. Командование ВС сообщило, что из-за российских ударов по украинской территории задействовало необходимые силы и средства системы ПВО. В то же время военные отметили, что эти меры носят превентивный характер.

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По данным мониторов, ракета могла пересечь воздушное пространство Польши. В польском Люблине объявили воздушную тревогу и включили сирены.

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