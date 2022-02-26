Россия устроила над Чернобылем имитацию воздушного боя – Координационный штаб Зоны Отчуждения

Радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчиком.

Российские оккупационные войска устроили над Чернобыльской зоной имитацию воздушного боя.

Об этом сообщает Координационный штаб Зоны Отчуждения.

"Мы располагаем информацией о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами", — написали в штабе.

Там подчеркивают, что в Чернобыле нет украинских войск.

"Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - подчеркнули в штабе и призвали не верить фейкам.

"Радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика. Помните, что военное вторжение – это не война, это террористический акт, во время которого враг задействует все методы", – говорится в сообщении.