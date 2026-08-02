Россия устроила ночной налет на Киевскую область: стали известны последствия атаки

Россия атаковала дронами Киевскую область / Фото: иллюстративный / © Unsplash

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В ночь на воскресенье, 2 августа, россияне снова атаковали Киевскую область ударными дронами. Вражеские беспилотники летели на мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру региона. Больше всего досталось Броварскому району.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Россияне атаковали Киевскую область дронами: последствия

Больше всего от вражеских обстрелов пострадал Броварской район — в результате попадания и падения обломков вспыхнули склады. На место немедленно выехали подразделения ГСЧС и быстро обуздали огонь.

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Кроме того, разрушения получил один из частных домов. К счастью, обошлось без жертв и травмированных среди гражданских.

«Благодарим наши силы ПВО и все службы, которые этой ночью защищали Киевскую область и оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки», — отметили в местной администрации.

Атака сегодня на Харьков

Напомним, в ночь на 2 августа 2026 года Харьков подвергся очередной атаке вражескими беспилотниками. В Салтовском районе ударный дрон попал в крышу многоэтажки. Там обошлось без пострадавших.

Кроме того, попадание было зафиксировано в Индустриальном и Киевском районах города. В результате этих ударов поврежден автомобиль, а также пострадали двое детей 8 и 13 лет.

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