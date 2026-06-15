Россия устроила ночной террор в Украине: Лавра в огне, разрушенные дома и убитые люди (фото, видео)

Атака на Киево-Печерскую лавру в ночь на 15 июня / © Getty Images

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В ночь на 15 июня российская армия совершила очередную массированную атаку по Украине с использованием ракет и дронов. Под ударом оказались Киев и область, Днепр, Харьков, Сумы. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть погибшие, раненые, попадания по гражданским объектам. В частности, враг нанес удар по Киево-Печерской лавре.

TSN.ua собрал все о ночной атаке на Украину 15 июня.

Атака на Киев

Ночью российские захватчики устроили по Киеву одну из самых мощных атак за последнее время. Последствия ударов и падения обломков зафиксировали почти во всех районах столицы. На данный момент известно о четырех погибших, 30 пострадавших, среди которых беременная, двое детей в возрасте пяти и шести лет.

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В Оболонском районе повреждены жилые дома и складские помещения. Из-за падения обломков возникли пожары, уничтожено около 30 автомобилей.

В Подольском районе обломки вызвали возгорание частного жилого дома и трехэтажного здания.

В Соломенском районе повреждена жилая застройка, возник пожар на территории одного из учебных заведений.

В Печерском районе зафиксированы повреждения жилых и нежилых зданий. Там также загорелось общежитие. Отдельно значительные повреждения зафиксированы на территории Киево-Печерской лавры — из-за атаки произошел пожар на крыше Успенского собора.

В Днепровском районе обломки повредили жилые дома.

В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.

В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах, также поврежден жилой дом и один из инфраструктурных объектов.

В Дарницком районе обломки упали на открытые территории.

В Шевченковском районе повреждения получили жилые дома, предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, в результате атаки были повреждены линии электропередачи. В северной части Киева без света остались около 140 тыс. абонентов.

На местах работают экстренные службы и спасатели, которые продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Последствия атаки на Киев 15 июня (13 фото)

Отметим, что враг также нанес удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Там вспыхнул пожар. Больше всего пострадал костюмный цех, в котором хранилась уникальная коллекция — около 100 тыс. исторических костюмов и почти 3 млн единиц различной одежды. Повреждения получили и другие корпуса и здания киностудии.

Российские оккупанты повредили также Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал». Вероятно, это был удар ракеты «Шахед». На месте работают спасательные службы.

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Также повреждения получило здание Высшего антикоррупционного суда на проспекте Берестейском. В здании выбиты окна, на месте ведутся работы по уборке и ликвидации последствий. Несмотря на это, все судебные заседания пройдут по графику.

Кроме того, в столице был уничтожен крупнейший инновационный терминал «Новой почты». Это был первый в Украине терминал, оснащенный самым современным в мире оборудованием для сортировки посылок от компании Vanderlande.

Удар по Киево-Печерской лавре

Во время массированной российской атаки на столицу были нанесены удары по территории Киево-Печерской лавры. Прямое попадание «Шахеда» в Стефановский придел Успенского собора вызвало масштабный пожар на крыше площадью около 800 кв. м. Также повреждена башня Кущника. По предварительным данным, повреждены как минимум пять памятников национального значения и несколько объектов местного значения.

Спасателям удалось локализовать возгорание в соборе, однако угроза обрушения конструкций и дальнейшего горения по-прежнему сохраняется. Внутри зафиксированы существенные повреждения иконостаса, росписей и фресок. В то же время удалось эвакуировать самые ценные святыни.

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В ризнице Успенского собора хранились уникальные предметы из Киево-Печерской Лавры и других монастырей, представленные на выставке «Христос Воскрес». Речь идет об экспонатах XVI, XVIII и XIX веков — все они были спасены. Из самого Успенского собора также удалось эвакуировать раку Святого Стефана.

Пожар в Киево-Печерской лавре после атаки 15 июня / © Associated Press

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал молиться о спасении святыни и резко осудил действия России.

«Очередное преступление России против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал: нужно действовать решительно, чтобы российский террор против Украины прекратился?» — написал Епифаний.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал ночной удар по Киево-Печерской лавре актом варварства, заявив, что российские оккупанты превзошли ИГИЛ в преступлениях против культурного наследия. Министр осудил атаку на святыню ЮНЕСКО, подчеркнул неизбежное поражение диктатора Владимира Путина и сообщил, что Украина инициирует международные процедуры в ответ на это военное преступление.

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Атака на Киевскую область

Ночью Киевская область подверглась масштабной вражеской атаке. Известно о трех пострадавших, среди которых — ребенок.

«В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины — сотрясение головного мозга. У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую стрессовую реакцию», — сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, отметив, что всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.

Последствия атаки зафиксированы в пяти районах области.

Броварской район: повреждены многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

Вышгородский район: повреждения обнаружены на территории частного домовладения.

Фастовский район: в результате атаки вспыхнул пожар в частном доме, также поврежден автомобиль.

Бучанский район: повреждения получили складские помещения.

Бориспольский район: поврежден частный жилой дом.

На местах работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий вражеского удара и повреждений. Калашник пообещал оказать необходимую помощь всем жителям, чьё жилье пострадало в результате обстрела.

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Последствия нападения на Киевскую область

Атака на Харьков

Враг нанес комбинированный удар по Харькову с помощью ракет и дронов. Под ударом оказались как минимум два района города: Холодногорский и Шевченковский.

В Холодногорском районе пострадали трое мужчин в возрасте 40, 36 и 30 лет. Двоих из них в тяжелом состоянии госпитализировали.

Впоследствии российские войска нанесли повторный удар по Харькову в тот момент, когда на месте предыдущей атаки работали подразделения ГСЧС, ликвидировавшие пожар. В результате второго обстрела погибли пять спасателей. Еще как минимум пять сотрудников ГСЧС получили ранения различной степени тяжести.

Погибший в Харькове спасатель / © Игорь Клименко

Атака на Днепр

Захватчики атаковали Днепр с помощью дронов: повреждены предприятия, колледж, культурное учреждение и объекты инфраструктуры. В частности, в результате ночного обстрела был поврежден Дом органной и камерной музыки.

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Пострадал 64-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 24 вражеских беспилотника.

Разрушения в Днепре после атаки 15 июня (14 фото)

Атака на Сумы

В Сумах зафиксировали попадания двух российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в Ковпаковском районе. Удар пришелся по балкону одной из квартир. По предварительной информации, травмы получили три человека, в том числе ребенок. Данные об их состоянии в настоящее время уточняются.

Еще один российский беспилотник нанес удар по центральной части города. В результате удара повреждено нежилое здание. По предварительным данным, на этом участке никто не пострадал.

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В настоящее время на местах попаданий работают профильные службы. Окончательные последствия российской атаки пока устанавливаются.

Сколько ракет и дронов сбила ПВО

Во время ночной атаки на Украину российская армия применила 681 средство воздушного нападения, в том числе 70 ракет и 611 беспилотников различных типов.

В частности, противник выпустил:

6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»;

34 баллистические ракеты «Искандер»-М/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/«Искандер-К»;

611 ударных дронов типа Shahed, «Гербера», «Италмас», баражирующих боеприпасов «Бандероль» и дронов-имитаторов типа «Пародия».

По состоянию на 08:00 украинские силы ПВО уничтожили или подавили 632 воздушные цели — 50 ракет и 582 беспилотника.

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Среди сбитых целей:

5 ракет 3М22 «Циркон»;

15 ракет «Искандер»-М/С-400;

30 ракет Х-101/«Искандер-К»;

582 БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных беспилотников в 42 точках. Кроме того, обломки сбитых дронов упали ещё в 12 точках.

Реакция Зеленского на атаку 15 июня

На ночную российскую атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что только по Киеву враг выпустил более 60 ракет. Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших в результате российских ударов.

«В результате российского удара по Киево-Печерской лавре загорелся Успенский собор — церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из самых крупных преступлений России против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора», — написал Зеленский в Сети.

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Были также нанесены удары по другим городам и населенным пунктам. Под ударами оказались также Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области.

«Таким образом Россия демонстрирует миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы страны Группы семи, которые сейчас собираются на саммит, дали ответ, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине в сфере ПВО, прежде всего в области противобалистики», — подчеркнул президент.

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