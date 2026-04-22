Россия устроила террор железной дороге и порту Украины: есть жертва и раненый

Последствия российской атаки на железную дорогу 22 апреля / © Алексей Кулеба

Дополнено новыми материалами

Российские дроны атаковали сортировочный парк в Запорожье и портовую инфраструктуру Одессы 22 апреля. В результате удара по железной дороге погиб помощник машиниста, еще один человек госпитализирован.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Ночью вражеский беспилотник атаковал сортировочный парк на станции Запорожье-Левое. В момент удара на путях находился поезд с электровозом.

В результате атаки погиб помощник машиниста — мужчина получил смертельные травмы. Машиниста с ранениями доставили в больницу.

Кроме того, под обстрелом оказалась портовая инфраструктура Одессы. После попаданий дронов возникли пожары, однако обошлось без пострадавших. Зафиксированы повреждения причалов, складских помещений, железнодорожной инфраструктуры и объектов портовых операторов.

«Очередное доказательство терроризма, россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в ночь на 20 апреля РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины, повредив вокзал, депо, подвижной состав и электросети. Обошлось без пострадавших. Всего с начала года зафиксировано более 600 вражеских атак на более 1800 железнодорожных объектов Украины.