Россия утром атакует Украину баллистикой: где раздавались взрывы
Под ударами вражеских ракет оказались несколько регионов на востоке и юге Украины.
Российские захватчики в ночь на 3 апреля нанесли удары баллистическими ракетами по Харькову, а также Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом говорится в сообщении местных властей и военных.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось по меньшей мере три взрыва.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синенубов заявил, что в Киевском районе Харькова было зафиксировано четыре удара баллистическими ракетами.
«По предварительной информации, четыре вражеских ракетных удара зафиксированы в Киевском районе Харькова. В настоящее время информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
В Воздушных силах также сообщали о скоростных целях по направлению Павлограда на Днепропетровщине и Запорожье.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что взрывы прогремели на территории Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают уже почти сутки наносить удары по Харькову.
Мы ранее информировали, что 2 апреля российские войска совершили очередную серию атак беспилотниками на Харьков.