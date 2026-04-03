Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
38k
1 мин

Россия утром атакует Украину баллистикой: где раздавались взрывы

Под ударами вражеских ракет оказались несколько регионов на востоке и юге Украины.

Игорь Бережанский
Ракетный обстрел

Ракетный обстрел / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 3 апреля нанесли удары баллистическими ракетами по Харькову, а также Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении местных властей и военных.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось по меньшей мере три взрыва.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синенубов заявил, что в Киевском районе Харькова было зафиксировано четыре удара баллистическими ракетами.

«По предварительной информации, четыре вражеских ракетных удара зафиксированы в Киевском районе Харькова. В настоящее время информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах также сообщали о скоростных целях по направлению Павлограда на Днепропетровщине и Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что взрывы прогремели на территории Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают уже почти сутки наносить удары по Харькову.

Мы ранее информировали, что 2 апреля российские войска совершили очередную серию атак беспилотниками на Харьков.

