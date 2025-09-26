ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Россия утром наносит террористический удар по Херсону

Утром 26 сентября российские войска нанесли серию ударов по Херсону с помощью управляемых авиабомб.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атакует КАБами Херсон

Враг атакует КАБами Херсон / © Associated Press

Российские захватчики утром, 26 сентября, наносят удары управляемыми авиационными бомбами по Херсону.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Сообщается, что атака врага началась около 05:15 и длилась более часа.

По предварительной информации в обстреле города бары участвовали по меньшей мере 6 самолетов Су-34, сбросивших бомбы на центральный и другие районы города.

Ранее сообщалось, что 25 сентября на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, совершавший террористические атаки по городу Запорожье.

Мы ранее информировали, что захватчики атаковали Нежин ударными БпЛА, из-за попадания по объекту инфраструктуры многие остались без электроснабжения.

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie