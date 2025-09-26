- Дата публикации
Россия утром наносит террористический удар по Херсону
Утром 26 сентября российские войска нанесли серию ударов по Херсону с помощью управляемых авиабомб.
Российские захватчики утром, 26 сентября, наносят удары управляемыми авиационными бомбами по Херсону.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Сообщается, что атака врага началась около 05:15 и длилась более часа.
По предварительной информации в обстреле города бары участвовали по меньшей мере 6 самолетов Су-34, сбросивших бомбы на центральный и другие районы города.
Ранее сообщалось, что 25 сентября на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, совершавший террористические атаки по городу Запорожье.
Мы ранее информировали, что захватчики атаковали Нежин ударными БпЛА, из-за попадания по объекту инфраструктуры многие остались без электроснабжения.