Россия утром обстреляла Украину баллистикой: что известно

Взрывы раздались в нескольких областях.
Утром, 18 января в Киеве и ряде регионов Украины прозвучала серия мощных взрывов.
Об этом информируют корреспонденты ТСН.
Воздушные силы сообщили, что враг атаковал ряд регионов Украины баллистическими ракетами, в частности Києв и Запорожье.
После взрывов в некоторых районах столицы исчезла вода, о перебоях со светом информация не поступала.
Глава Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании в Шевченковском районе столицы.
"Воспламенение в Шевченковском районе Киева. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место", - Кличко.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате обстрела в Шевченковском районе Киева погиб один человек.
Кроме того, в Запорожской ОВ сообщили о взрывах в Запорожской области.
Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги Российские захватчики в ночь на 18 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.
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