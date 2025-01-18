Россия утром обстреляла Украину баллистикой: что известно

Утром, 18 января в Киеве и ряде регионов Украины прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом информируют корреспонденты ТСН.

Воздушные силы сообщили, что враг атаковал ряд регионов Украины баллистическими ракетами, в частности Києв и Запорожье.

После взрывов в некоторых районах столицы исчезла вода, о перебоях со светом информация не поступала.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании в Шевченковском районе столицы.

"Воспламенение в Шевченковском районе Киева. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место", - Кличко.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате обстрела в Шевченковском районе Киева погиб один человек.

Кроме того, в Запорожской ОВ сообщили о взрывах в Запорожской области.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги Российские захватчики в ночь на 18 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.

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